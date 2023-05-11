Суслов Павел Васильевич
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузьмичева (Суслова) Александра Павловна
Мать ребёнка: Суслова (Галунина) Анна Васильевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Суслова (Галунина) Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно