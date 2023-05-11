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Суслов Павел Васильевич

Место рождения

Пушкин, Царскосельский уезд

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Суслов Василий Федорович

Мать: Суслова Ксения Васильевна

Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузьмичева (Суслова) Александра Павловна

Мать ребёнка: Суслова (Галунина) Анна Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суслов Борис Павлович

Мать ребёнка: Суслова (Галунина) Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суслова (Галунина) Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно

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