Евдокимов Михаил Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокимов Михаил Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1922

Дата смерти

19.10.1964

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
19.10.1964
штат Нью Йорк, United States (США)
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