Бабиков Михаил Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.11.1910
Дочь: Мамарина Анна Михайловна
Мать ребёнка: Бабикова Акулина Афанасьевна
Рождение ребёнка
23.05.1912
Дочь: Бабикова Елена Михайловна
Мать ребёнка: Бабикова Акулина Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Софья Михайловна
Мать ребёнка: Бабикова Акулина Афанасьевна
Смерть
Неизвестно