Бабиков Михаил Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабиков Михаил Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.11.1910

Дочь: Мамарина Анна Михайловна

Мать ребёнка: Бабикова Акулина Афанасьевна

Рождение ребёнка
23.05.1912

Дочь: Бабикова Елена Михайловна

Мать ребёнка: Бабикова Акулина Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софья Михайловна

Мать ребёнка: Бабикова Акулина Афанасьевна

Смерть
Неизвестно
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