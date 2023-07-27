Бабикова (Потапова) Акулина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабикова (Потапова) Акулина Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Потапов Афонасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.11.1910

Дочь: Мамарина Анна Михайловна

Отец ребёнка: Бабиков Михаил Егорович

Рождение ребёнка
23.05.1912

Дочь: Бабикова Елена Михайловна

Отец ребёнка: Бабиков Михаил Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софья Михайловна

Отец ребёнка: Бабиков Михаил Егорович

Смерть
Неизвестно
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