Бабикова (Потапова) Акулина Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: Потапов Афонасий
Рождение ребёнка
11.11.1910
Дочь: Мамарина Анна Михайловна
Отец ребёнка: Бабиков Михаил Егорович
Рождение ребёнка
23.05.1912
Дочь: Бабикова Елена Михайловна
Отец ребёнка: Бабиков Михаил Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Софья Михайловна
Отец ребёнка: Бабиков Михаил Егорович
Смерть
Неизвестно