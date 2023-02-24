Пономарева (Щаникова) Татьяна Викторовна
Место рожденияГород Любим Ярославской области
Дата рождения07.03.1963
ПолЖенский
Мать
МужНе указан
Дети
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Рождение
07.03.1963
Город Любим Ярославской области
Татьяна Пономарева 50 лет живёт в городе Ярославль. Она ярославна. Она переехала из г.Любим в Ярославль, когда ей было 8 лет. Она закончила среднюю школу №28 (8 классов) и поступила в Техникум Советск... Показать все
Образование
Около 01.09.1978
Татьяна Пономарева закончила 8 классов в средней школе №28 в городе Ярославль (оценки только "5" ("отлично") и "4" ("четыре") и поступила в техникум Советской Торговли по специальности "Товаровед", ко... Показать все
Образование
Около 01.01.1980
Татьяна Пономарева получила 2-й юношеский разряд по катанию на лыжах.
Образование
Около 01.09.1980
Татьяна Пономарева закончила курсы "Кройка и шитьё" в одном из ателье города Ярославль.
Рождение ребёнка
05.04.1987
Дочь: Пономарёва Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Кундиков Николай Дмитриевич
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Наталья Пономарёва (Кундикова) родилась в больнице Нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Воскресенье, в 15.40 минут.
Бракосочетание
Около ?.03.2012
В 2012 году Татьяна Пономарева повторно вышла замуж. Её супругом был Пономарёв Анатолий Владимирович, родственник Президента Франции Николя Саркози, водитель-дальнобойщик с 40-летним стажем, кандидат ... Показать все
Образование
Около 01.03.2022
Татьяна Пономарева 3 года проходила обучение в одной из автошкол города Ярославль и получила водительские права.