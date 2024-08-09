Агапова (Матвеева) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агапова (Матвеева) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Матвеева ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Дочь: (Агапова) Зинаида

Отец ребёнка: Агапов Иван

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Поливанова (Агапова) Валентина

Отец ребёнка: Агапов Иван

Рождение ребёнка
08.08.1925

Дочь: Евдокимова (Агапова) Антонина

Отец ребёнка: Агапов Иван

Рождение ребёнка
1927

Сын: Агапов Николай

Отец ребёнка: Агапов Иван

Рождение ребёнка
15.11.1930

Дочь: Монахова (Агапова) Александра

Отец ребёнка: Агапов Иван

Смерть
1968

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