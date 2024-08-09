Агапова (Матвеева) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти1968
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Матвеева ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1915
Дочь: (Агапова) Зинаида
Отец ребёнка: Агапов Иван
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Поливанова (Агапова) Валентина
Отец ребёнка: Агапов Иван
Рождение ребёнка
08.08.1925
Дочь: Евдокимова (Агапова) Антонина
Отец ребёнка: Агапов Иван
Рождение ребёнка
1927
Сын: Агапов Николай
Отец ребёнка: Агапов Иван
Рождение ребёнка
15.11.1930
Дочь: Монахова (Агапова) Александра
Отец ребёнка: Агапов Иван
Смерть
1968