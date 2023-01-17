Калужникова (Стремоухова) Анастасия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.02.1834 ст.
Сын: Калужников Тимофей Львович
Отец ребёнка: Калужников Лев Яковлевич
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Калужникова Степанида Львовна
Отец ребёнка: Калужников Лев Яковлевич
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Григорьева Матрена Львовна
Отец ребёнка: Калужников Лев Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно