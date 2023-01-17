Калужникова (Стремоухова) Анастасия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калужникова (Стремоухова) Анастасия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.02.1834 ст.

Сын: Калужников Тимофей Львович

Отец ребёнка: Калужников Лев Яковлевич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Калужникова Степанида Львовна

Отец ребёнка: Калужников Лев Яковлевич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Григорьева Матрена Львовна

Отец ребёнка: Калужников Лев Яковлевич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калужников Лев Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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