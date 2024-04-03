Фефилова Марина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1881
Дочь: Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Фефилов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1883
Дочь: Марина Ивановна
Отец ребёнка: Фефилов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
15.12.1888 ст.
Дочь: Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Фефилов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1890
Отец ребёнка: Фефилов Иван Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно