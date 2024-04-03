Фефилова Марина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фефилова Марина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1881

Дочь: Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Фефилов Иван Андреевич

Кеврола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1883

Дочь: Марина Ивановна

Отец ребёнка: Фефилов Иван Андреевич

Кеврола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
15.12.1888 ст.

Дочь: Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Фефилов Иван Андреевич

Кеврола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Фефилов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Фефилов Иван Андреевич

Кеврола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фефилов Иван Андреевич

Смерть
Неизвестно
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