Омаров Тельман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Омаров Тельман

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Место рождения

Азербайджан

Дата рождения

1968

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

1928 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1968

Отец: Омаров Мустафа

Мать: Омарова Санам

Азербайджан
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