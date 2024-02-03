Пронина Пелагея Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пронина Пелагея Денисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пронин Илья Михайлович

Рождение ребёнка
30.07.1837

Сын: Пронин Зарезов Евдоким Ильич

Отец ребёнка: Пронин Илья Михайлович

Рождение ребёнка
08.03.1839

Дочь: Пронина Авдотья Ильинична

Отец ребёнка: Пронин Илья Михайлович

Рождение ребёнка
15.10.1840

Сын: Пронин Ефим Ильич

Отец ребёнка: Пронин Илья Михайлович

Смерть
Неизвестно

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