Пронина Пелагея Денисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.07.1837
Сын: Пронин Зарезов Евдоким Ильич
Отец ребёнка: Пронин Илья Михайлович
Рождение ребёнка
08.03.1839
Дочь: Пронина Авдотья Ильинична
Отец ребёнка: Пронин Илья Михайлович
Рождение ребёнка
15.10.1840
Сын: Пронин Ефим Ильич
Отец ребёнка: Пронин Илья Михайлович
Смерть
Неизвестно