Карнаух Павел Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карнаух Павел Савельевич

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Место рождения

Шотовка

Дата рождения

18.05.1918

Дата смерти

07.01.1999

Пол

Мужской

Отец

Между 1853 и 1903 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1918

Отец: Карнаух Савва Андреевич

Мать: не указана

Место жительства
С 1918
Смерть
07.01.1999
Место жительства
До 1999
Похороны
1999
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