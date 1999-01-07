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Карнаух Павел Савельевич
Карнаух Павел Савельевич
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Место рождения
Шотовка
Дата рождения
18.05.1918
Дата смерти
07.01.1999
Пол
Мужской
Отец
Карнаух Савва Андреевич
Между 1853 и 1903 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1918
Отец:
Карнаух Савва Андреевич
Мать: не указана
Шотовка
Место жительства
С 1918
Шотовка
Смерть
07.01.1999
Сердитое
Место жительства
До 1999
Сердитое
Похороны
1999
Сердитое
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