Шохрин Евгений Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШохрин Евгений Владимирович

Шохрин Евгений Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шохрин Владимир

Мать: Людмила Павловна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close