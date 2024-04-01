Белова (Кочурова) Елизавета Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова (Кочурова) Елизавета Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: Кочуров Георгий Павлов

Мать: Кочурова Татьяна Андреева

Бракосочетание
08.02.1916

Муж: Белов Федор Матвеевич

М. 18 ж. 22
Рождение ребёнка
05.11.1916

Сын: Белов Павел Федорович

Отец ребёнка: Белов Федор Матвеевич

Рождение ребёнка
04.08.1918

Дочь: Нонна Федоровна

Отец ребёнка: Белов Федор Матвеевич

Рождение ребёнка
31.03.1921

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Белов Федор Матвеевич

Рождение ребёнка
31.12.1925

Сын: Белов Петр Федорович

Отец ребёнка: Белов Федор Матвеевич

Рождение ребёнка
28.04.1927

Сын: Белов Георгий Федорович

Отец ребёнка: Белов Федор Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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