- Параскева Иванова
Место рождения
Дата рождения11.10.1825 ст.
Дата смерти03.07.1892 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1825 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Отец Иван Петров с.Майдан
Бракосочетание
13.07.1847 ст.
Муж: - Григорий Егоров
Рождение ребёнка
17.12.1865 ст.
Сын: Мартьянов Ефимий Григорьев
Отец ребёнка: - Григорий Егоров
Смерть
03.07.1892 ст.