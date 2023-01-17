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- Параскева Иванова

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Место рождения

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

11.10.1825 ст.

Дата смерти

03.07.1892 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1815 г.р.

Дети

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1825 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Отец Иван Петров с.Майдан
Бракосочетание
13.07.1847 ст.

Муж: - Григорий Егоров

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.12.1865 ст.

Сын: Мартьянов Ефимий Григорьев

Отец ребёнка: - Григорий Егоров

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
03.07.1892 ст.
Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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