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Филипп Иванович

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Место рождения

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Иван

Мать: не указана

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1831

Сын: Алексей Филиппович

Мать ребёнка: Настасья Николаевна

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Авдотья Филипповна

Мать ребёнка: Настасья Николаевна

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Феоктиста Филипповна

Мать ребёнка: Настасья Николаевна

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Николаевна

Смерть
Неизвестно
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