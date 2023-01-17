Сафронов Павел Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.11.1968
Дочь: Барышенская Александра
Мать ребёнка: Сафронова Вера Павловна
Рождение ребёнка
10.08.1970
Сын: Сафронов Алексей
Мать ребёнка: Сафронова Вера Павловна
Рождение ребёнка
27.11.1977
Дочь: Зинченко Наталья Павловна
Мать ребёнка: Сафронова Вера Павловна
Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край