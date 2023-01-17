Сафронов Павел Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафронов Павел Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1968

Дочь: Барышенская Александра

Мать ребёнка: Сафронова Вера Павловна

Рождение ребёнка
10.08.1970

Сын: Сафронов Алексей

Мать ребёнка: Сафронова Вера Павловна

Рождение ребёнка
27.11.1977

Дочь: Зинченко Наталья Павловна

Мать ребёнка: Сафронова Вера Павловна

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
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