Бураков Леонид Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бураков Фёдор Леонидович
Рождение ребёнка
26.11.1963
Мать ребёнка: Буракова Раиса Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Буракова Дочь Леонидовна
Мать ребёнка: Буракова Раиса Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кобылина Нина Леонидовна
Мать ребёнка: Буракова Раиса Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дворникова Валентина Леонидовна
Мать ребёнка: Буракова Раиса Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шеремет Татьяна Леонидовна
Мать ребёнка: Буракова Раиса Александровна
Смерть
Неизвестно