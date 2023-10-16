Бураков Леонид Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бураков Леонид Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бураков Фёдор Леонидович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.11.1963

Сын: Бураков Фёдор Леонидович

Мать ребёнка: Буракова Раиса Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Буракова Дочь Леонидовна

Мать ребёнка: Буракова Раиса Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кобылина Нина Леонидовна

Мать ребёнка: Буракова Раиса Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дворникова Валентина Леонидовна

Мать ребёнка: Буракова Раиса Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шеремет Татьяна Леонидовна

Мать ребёнка: Буракова Раиса Александровна

Смерть
Неизвестно
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