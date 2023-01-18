Садрутдинов Габдульфат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСадрутдинов Габдульфат

Садрутдинов Габдульфат

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Садрутдинова Гульсина Салаватовна

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Садрутдинова Гульсина Салаватовна

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Садрутдинова Гульсина Салаватовна

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Садрутдинова Гульсина Салаватовна

Рождение ребёнка
1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Садрутдинова Гульсина Салаватовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Садрутдинова Гульсина Салаватовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close