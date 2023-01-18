Садрутдинов Габдульфат
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1954
Рождение ребёнка
1956
Рождение ребёнка
1959
Рождение ребёнка
1960
Рождение ребёнка
1968
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно