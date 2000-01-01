Бориско Игнат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бориско Игнат

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

С 1932 по 1934

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Бориско Максим Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Черниговская губерния
Рождение ребёнка
С 1899 по 1902

Дочь: Беда Ефросиния Игнатьевна

Мать ребёнка: не указана

Черниговская губерния
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Треско Христиния Игнатьевна

Мать ребёнка: не указана

Украина, Черниговская область
Смерть
С 1932 по 1934
с. Ершовка, Узункульский район, Кустанайская область
умер во время голодомора
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