Бориско Игнат
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиС 1932 по 1934
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Сын: Бориско Максим Игнатьевич
Мать ребёнка: не указана
Черниговская губерния
Рождение ребёнка
С 1899 по 1902
Дочь: Беда Ефросиния Игнатьевна
Мать ребёнка: не указана
Черниговская губерния
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Треско Христиния Игнатьевна
Мать ребёнка: не указана
Украина, Черниговская область
Смерть
С 1932 по 1934
с. Ершовка, Узункульский район, Кустанайская область
умер во время голодомора