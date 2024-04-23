Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Максимович

Рождение ребёнка
1764

Сын: Пургин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Максимович

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Пургин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Максимович

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Пургин Семен Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Максимович

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Пургина Вера Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Максимович

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Пургина Прасковья Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Максимович

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Пургина Матрона Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Максимович

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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