Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Максимович
Рождение ребёнка
1764
Отец ребёнка: Михаил Максимович
Рождение ребёнка
1766
Отец ребёнка: Михаил Максимович
Рождение ребёнка
1769
Отец ребёнка: Михаил Максимович
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Пургина Вера Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Максимович
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Пургина Прасковья Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Максимович
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Пургина Матрона Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Максимович
Смерть
Неизвестно