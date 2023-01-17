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Пеледова Варвара Абрамовна

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Место рождения

Новоселки Большие, Завражная волость, Макарьевский уезд

Дата рождения

1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1881 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Новоселки Большие, Завражная волость, Макарьевский уезд
Бракосочетание
01.01.1909 ст.

Муж: Пеледов Василий Семенович

Жары, Завражная волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
25.12.1909 ст.

Сын: Пеледов Ефим Васильевич

Отец ребёнка: Пеледов Василий Семенович

Лубяны, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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