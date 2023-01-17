Пеледова Варвара Абрамовна
Место рождения
Дата рождения1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.01.1909 ст.
Жары, Завражная волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
25.12.1909 ст.
Отец ребёнка: Пеледов Василий Семенович
Лубяны, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно