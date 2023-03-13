Толпегинъ Григорей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Толпегинъ Александръ
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Лопухова Ефросинья
Мать ребёнка: Толпегина Прасковья Васильева
Рождение ребёнка
20.10.1787
Сын: Толпегинъ Артемий
Мать ребёнка: Толпегина Прасковья Васильева
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Онисья
Мать ребёнка: Толпегина Прасковья Васильева
Рождение ребёнка
20.03.1792
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Толпегина Прасковья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно