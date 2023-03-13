Толпегинъ Григорей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толпегинъ Григорей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Толпегинъ Александръ

Мать: Толпегина Агрофена Денисова

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Лопухова Ефросинья

Мать ребёнка: Толпегина Прасковья Васильева

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.10.1787

Сын: Толпегинъ Артемий

Мать ребёнка: Толпегина Прасковья Васильева

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Онисья

Мать ребёнка: Толпегина Прасковья Васильева

Рождение ребёнка
20.03.1792

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Толпегина Прасковья Васильева

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толпегина Прасковья Васильева

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