Толпегина Прасковья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Лопухова Ефросинья
Отец ребёнка: Толпегинъ Григорей
Рождение ребёнка
20.10.1787
Сын: Толпегинъ Артемий
Отец ребёнка: Толпегинъ Григорей
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Онисья
Отец ребёнка: Толпегинъ Григорей
Рождение ребёнка
20.03.1792
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Толпегинъ Григорей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Толпегинъ Григорей