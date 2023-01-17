Коневских (Торопицына) Екатерина Павловна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1912 ст.
Новопаинская волость, д. Пирожки
Рождение ребёнка
07.01.1913 ст.
Сын: Коневских Михаил Герасимович
Отец ребёнка: Коневских Герасим Прохорович
д. Пирожкова, Ново-Паинская волость,
Смерть
Неизвестно