Коневских (Торопицына) Екатерина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коневских (Торопицына) Екатерина Павловна

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Место рождения

Жигалы, Нытвенский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Вычислено 1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1885 г.р.

Дети

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Жигалы, Нытвенский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
20.01.1912 ст.

Муж: Коневских Герасим Прохорович

Новопаинская волость, д. Пирожки
Рождение ребёнка
07.01.1913 ст.

Сын: Коневских Михаил Герасимович

Отец ребёнка: Коневских Герасим Прохорович

д. Пирожкова, Ново-Паинская волость,
Смерть
Неизвестно
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