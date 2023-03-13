Косеевъ Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косеевъ Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1687

Сын: Косеевъ Григорий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1697

Сын: Косеевъ Иванъ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1703

Сын: Косеевъ Данила

Мать ребёнка: не указана

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