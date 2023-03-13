Косеевъ Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1687
Сын: Косеевъ Григорий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1697
Сын: Косеевъ Иванъ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1703
Сын: Косеевъ Данила
Мать ребёнка: не указана