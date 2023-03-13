Косеевъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1697
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697
Отец: Косеевъ Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1730
Сын: Косеевъ Иванъ
Мать ребёнка: не указана
Пичугино
Рождение ребёнка
1748
Сын: Косеевъ Назаръ
Мать ребёнка: Василиса Данилова
Пичугино
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Василиса Данилова