Косеевъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косеевъ Иванъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1697

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1727 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697

Отец: Косеевъ Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1730

Сын: Косеевъ Иванъ

Мать ребёнка: не указана

Пичугино
Рождение ребёнка
1748

Сын: Косеевъ Назаръ

Мать ребёнка: Василиса Данилова

Пичугино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василиса Данилова

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