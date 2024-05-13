Поволяева (Шершнева) Мария Ивановна 1775 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПоволяева (Шершнева) Мария Ивановна

Поволяева (Шершнева) Мария Ивановна

Место рождения

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Шершнев Иван

Мать: Шершнева (Шмараева) Ирина Лукьяновна

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Место жительства
Неизвестно
Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
1792

Муж: Поволяев Аким Васильевич

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Поволяева) Прасковья Акимовна

Отец ребёнка: Поволяев Аким Васильевич

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: (Поволяева) Татьяна Акимовна

Отец ребёнка: Поволяев Аким Васильевич

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.