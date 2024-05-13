Поволяева (Шершнева) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Шершнев Иван
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1792
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Поволяева) Прасковья Акимовна
Отец ребёнка: Поволяев Аким Васильевич
Рождение ребёнка
1795
Дочь: (Поволяева) Татьяна Акимовна
Отец ребёнка: Поволяев Аким Васильевич
Смерть
Неизвестно