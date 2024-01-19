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Поволяев Аким Васильевич

Место рождения

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
1792

Жена: Поволяева Мария Ивановна

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Прасковья Акимовна

Мать ребёнка: Поволяева Мария Ивановна

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Татьяна Акимовна

Мать ребёнка: Поволяева Мария Ивановна

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Упоминание
1795
Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Место жительства
Неизвестно
Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно
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