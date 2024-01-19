Поволяев Аким Васильевич
Место рождения
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1792
Жена: Поволяева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Прасковья Акимовна
Мать ребёнка: Поволяева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Татьяна Акимовна
Мать ребёнка: Поволяева Мария Ивановна
Упоминание
1795
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно