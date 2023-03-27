Мохов Анатолий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мохов Анатолий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.1935

Дата смерти

01.08.1994

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1935

Отец: Мохов Иван

Мать: Мохова Клавдия

Бракосочетание
06.09.1957

Жена: Мохова Людмила Дмитриевна

Рождение ребёнка
02.07.1958

Дочь: Кокнова Ирина Анатольевна

Мать ребёнка: Мохова Людмила Дмитриевна

Рождение ребёнка
25.05.1963

Дочь: Мохова Светлана Анатольевна

Мать ребёнка: Мохова Людмила Дмитриевна

Смерть
01.08.1994
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