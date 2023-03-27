Мохов Анатолий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.02.1935
Дата смерти01.08.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1935
Отец: Мохов Иван
Мать: Мохова Клавдия
Бракосочетание
06.09.1957
Рождение ребёнка
02.07.1958
Дочь: Кокнова Ирина Анатольевна
Мать ребёнка: Мохова Людмила Дмитриевна
Рождение ребёнка
25.05.1963
Дочь: Мохова Светлана Анатольевна
Мать ребёнка: Мохова Людмила Дмитриевна
Смерть
01.08.1994