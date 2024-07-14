Щапова (Хромцева) Марья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
красноярской слободы
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Богомолова (Щапова) Авдотья Федоровна
Отец ребёнка: Щапов Федор Савельевич
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Табатчикова (Щапова) Федосья Федоровна
Отец ребёнка: Щапов Федор Савельевич
Рождение ребёнка
1763
Отец ребёнка: Щапов Федор Савельевич
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Бобровская (Щапова) Ксения Федоровна
Отец ребёнка: Щапов Федор Савельевич
написано по Верх Ирмени муж с Сузуна, По Сузуну написано , что переехали в Ново-Бобровскую, сузунского района
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Щапова Матрена Федоровна
Отец ребёнка: Щапов Федор Савельевич
Рождение ребёнка
1769
Сын: Щапов Иван Федорович
Отец ребёнка: Щапов Федор Савельевич
Рождение ребёнка
1774
Сын: Щапов Илья Федорович
Отец ребёнка: Щапов Федор Савельевич
1788 в рекруты
Смерть
Неизвестно