Щапова (Хромцева) Марья Андреевна 1722 — найти родственников по фамилии на Familio
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Щапова (Хромцева) Марья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

красноярской слободы
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щапов Федор Савельевич

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Богомолова (Щапова) Авдотья Федоровна

Отец ребёнка: Щапов Федор Савельевич

Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Табатчикова (Щапова) Федосья Федоровна

Отец ребёнка: Щапов Федор Савельевич

Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Щапов Гавриил Федорович

Отец ребёнка: Щапов Федор Савельевич

Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Бобровская (Щапова) Ксения Федоровна

Отец ребёнка: Щапов Федор Савельевич

Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
написано по Верх Ирмени муж с Сузуна, По Сузуну написано , что переехали в Ново-Бобровскую, сузунского района
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Щапова Матрена Федоровна

Отец ребёнка: Щапов Федор Савельевич

Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Щапов Иван Федорович

Отец ребёнка: Щапов Федор Савельевич

Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Щапов Илья Федорович

Отец ребёнка: Щапов Федор Савельевич

Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
1788 в рекруты
Смерть
Неизвестно

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