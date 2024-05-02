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Каликин Владимир Васильевич

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

12.07.1894

Дата смерти

27.07.1894

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1894

Отец: Каликин Василий Алексеевич

Мать: Каликина (Толстикова) Екатерина Игнатьевна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
15.07.1894
Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение проходило в церкви имени Святого Пророка Божьего Ильи. Крестил священник Фёдор Сапфиров, и.д. псаломщика Семён Златосиреонов. Крёстный - житель села Верх-Ирмень, писарь запаса армии Иван Нико... Показать все
Смерть
27.07.1894
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Умер от поноса. Скорее всего от какой-то кишечной инфекции.
Похороны
29.07.1894
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Похоронен на деревенском кладбище.

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