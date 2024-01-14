(Акуличева) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Акуличева) Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1971 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Люликов Герман

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Люликов Герман

Рождение ребёнка
22.07.1971

Сын: Северьянов Вячеслав

Отец ребёнка: Люликов Герман

Смерть
Неизвестно

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