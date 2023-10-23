Каличенко (Перкова) Валентина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каличенко (Перкова) Валентина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1949

Пол

Женский

Отец

1925 г.р.

Мать

Не указана

Муж

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Дети

1971 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1949

Отец: Перков Григорий Тимофеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
29.11.1971

Дочь: Васина (Каличенко) Ирина Владимировна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.01.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

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