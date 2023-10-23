Каличенко (Перкова) Валентина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1949
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1949
Отец: Перков Григорий Тимофеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.11.1971
Дочь: Васина (Каличенко) Ирина Владимировна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.01.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности