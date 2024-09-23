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Кириллова Матрона Ивановна

Место рождения

Малое Шемякино, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1830 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1834 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Шемякино, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
30.01.1852 ст.

Муж: Иванов-Дмитриев (Сампсонов) Филипп Андреевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.10.1853 ст.

Сын: Сампсонов-Иванов-Дмитриев (Андреев) Дмитрий Филиппович

Отец ребёнка: Иванов-Дмитриев (Сампсонов) Филипп Андреевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.12.1856 ст.

Сын: Сампсонов-Иванов-Дмитриев (Андреев) Григорий Филиппович

Отец ребёнка: Иванов-Дмитриев (Сампсонов) Филипп Андреевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.09.1858 ст.

Сын: Сампсонов-Иванов-Дмитриев (Андреев) Алексей Филиппович

Отец ребёнка: Иванов-Дмитриев (Сампсонов) Филипп Андреевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.04.1863

Дочь: Сампсонова-Иванова-Дмитриева (Андреева) Александра Филипповна

Отец ребёнка: Иванов-Дмитриев (Сампсонов) Филипп Андреевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.03.1865 ст.

Сын: Сампсонов-Иванов-Дмитриев (Андреев) Иаков (Яков) Филиппович

Отец ребёнка: Иванов-Дмитриев (Сампсонов) Филипп Андреевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.05.1867 ст.

Сын: Сампсонов-Иванов-Дмитриев (Андреев) Николай Филиппович

Отец ребёнка: Иванов-Дмитриев (Сампсонов) Филипп Андреевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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