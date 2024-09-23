Кириллова Матрона Ивановна
Место рождения
Дата рождения1830 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Сампсонов-Иванов-Дмитриев (Андреев) Дмитрий Филиппович
Отец ребёнка: Иванов-Дмитриев (Сампсонов) Филипп Андреевич
Сын: Сампсонов-Иванов-Дмитриев (Андреев) Григорий Филиппович
Отец ребёнка: Иванов-Дмитриев (Сампсонов) Филипп Андреевич
Сын: Сампсонов-Иванов-Дмитриев (Андреев) Алексей Филиппович
Отец ребёнка: Иванов-Дмитриев (Сампсонов) Филипп Андреевич
Дочь: Сампсонова-Иванова-Дмитриева (Андреева) Александра Филипповна
Отец ребёнка: Иванов-Дмитриев (Сампсонов) Филипп Андреевич
Сын: Сампсонов-Иванов-Дмитриев (Андреев) Иаков (Яков) Филиппович
Отец ребёнка: Иванов-Дмитриев (Сампсонов) Филипп Андреевич
Сын: Сампсонов-Иванов-Дмитриев (Андреев) Николай Филиппович
Отец ребёнка: Иванов-Дмитриев (Сампсонов) Филипп Андреевич