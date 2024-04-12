Пономаренко Касьян Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиДо 29.12.1867
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Пономаренко Яков Николаевич
Мать: Пономаренко Марья
Рождение ребёнка
1832
Сын: Пономаренко Влас Касьянович
Мать ребёнка: Пономаренко Ефимия
Рождение ребёнка
1834
Сын: Пономаренко Михаил Касьянович
Мать ребёнка: Пономаренко Ефимия
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Котенко Устинья Касьяновна
Мать ребёнка: Пономаренко Ефимия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юлиания Касьяновна
Мать ребёнка: Пономаренко Ефимия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пономаренко Ефимия
Смерть
До 29.12.1867