Пономаренко Касьян Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономаренко Касьян Яковлевич

Место рождения

Виры, Сумська область

Дата рождения

1808

Дата смерти

До 29.12.1867

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Пономаренко Яков Николаевич

Мать: Пономаренко Марья

Виры, Сумська область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Пономаренко Влас Касьянович

Мать ребёнка: Пономаренко Ефимия

Анновка-Вировская, Сумська область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Пономаренко Михаил Касьянович

Мать ребёнка: Пономаренко Ефимия

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Котенко Устинья Касьяновна

Мать ребёнка: Пономаренко Ефимия

Виры, Сумська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юлиания Касьяновна

Мать ребёнка: Пономаренко Ефимия

Виры, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономаренко Ефимия

Смерть
До 29.12.1867
Анновка-Вировская, Сумська область
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