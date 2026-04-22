Кондратович Василий Степанович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Кондратович Василий Степанович

Автор
ДК
Кирей Д.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно, Лютец, Борисовский район, Минская область

Супруги
Кондратович (Крыпан) ЕленаНеизвестно г.р.
Дети
Кондратович Иван Васильевич16.02.1897 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондратович (Крыпан) Елена

Рождение ребёнка
16.02.1897

Сын: Кондратович Иван Васильевич

Мать ребёнка: Кондратович (Крыпан) Елена

Смерть
Неизвестно
Лютец, Борисовский район, Минская область

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