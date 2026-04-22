Кондратович Василий Степанович
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно, Лютец, Борисовский район, Минская область
Супруги
Кондратович (Крыпан) ЕленаНеизвестно г.р.
Дети
Кондратович Иван Васильевич16.02.1897 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.02.1897
Сын: Кондратович Иван Васильевич
Мать ребёнка: Кондратович (Крыпан) Елена
Смерть
Неизвестно
Лютец, Борисовский район, Минская область