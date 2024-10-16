Камардин Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Камардин Иван Ерастович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Сын: Камардин Николай Иванович
Мать ребёнка: Камардина Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Горелова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Камардина Мария Михайловна
Рождение ребёнка
24.05.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Камардина Мария Михайловна
Садовое, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно