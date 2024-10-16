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Камардин Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1919 г.р.
1922 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Камардин Иван Ерастович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Сын: Камардин Николай Иванович

Мать ребёнка: Камардина Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Горелова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Камардина Мария Михайловна

Рождение ребёнка
24.05.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Камардина Мария Михайловна

Садовое, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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