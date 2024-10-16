Камардина Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1897
Дата смерти02.08.1981
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1897
Отец: Рябов Михаил Тимофеевич
Мать: Рябова Наталья Осиповна
Место жительства
Неизвестно
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1919
Сын: Камардин Николай Иванович
Отец ребёнка: Камардин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Горелова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Камардин Иван Иванович
Рождение ребёнка
24.05.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Камардин Иван Иванович
Садовое, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
02.08.1981