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Камардина Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1897

Дата смерти

02.08.1981

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1897

Отец: Рябов Михаил Тимофеевич

Мать: Рябова Наталья Осиповна

Место жительства
Неизвестно
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1919

Сын: Камардин Николай Иванович

Отец ребёнка: Камардин Иван Иванович

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Горелова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Камардин Иван Иванович

Рождение ребёнка
24.05.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Камардин Иван Иванович

Садовое, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
02.08.1981

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