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Герасименко Поля

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1937

Сын: Герасименко Николай Андреевич

Отец ребёнка: Герасименко Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Герасименко Нина Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Герасименко Шура Андреевна

Отец ребёнка: Герасименко Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Герасименко Рая Андреевна

Отец ребёнка: Герасименко Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасименко Петр Андреевич

Отец ребёнка: Герасименко Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасименко Андрей

Смерть
Неизвестно
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