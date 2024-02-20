Пругло Семен Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПругло Семен Николаевич

Пругло Семен Николаевич

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: Пругло Николай Иосифович

Мать: ?

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
1851

Сын: Пругло Григорий Семенович

Мать ребёнка: Лукерья Петровна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
1852

Сын: Пругло Яков Семенович

Мать ребёнка: Лукерья Петровна

Таврическая губерния, Бердянский уезд, Мало-Токмакская волость., село Вербово / Вербовое / Вербове / Verbove
Рождение ребёнка
1852

Сын: Пругло Яков Семенович

Мать ребёнка: Лукерья Петровна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Гисенко Христина Семеновна

Мать ребёнка: Лукерья Петровна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Харченко Феодосия Семеновна

Мать ребёнка: Лукерья Петровна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Рождение ребёнка
01.10.1876

Сын: Пругло Роман Семенович

Мать ребёнка: Пругло Мария Дмитриевна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Рождение ребёнка
31.12.1888

Дочь: Палий / Палько Мелания Семеновна

Мать ребёнка: Лукерья Петровна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Рождение ребёнка
1898

Сын: Пругло Павел Семёнович

Мать ребёнка: Лукерья Петровна

Таврическая губерния, Бердянский уезд, Мало-Токмакская вол., село Вербово (далее Пологовский район Запорожской области)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пругло Мария Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close