Пругло Семен Николаевич
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1830
Отец: Пругло Николай Иосифович
Мать: ?
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
1851
Сын: Пругло Григорий Семенович
Мать ребёнка: Лукерья Петровна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Лукерья Петровна
Таврическая губерния, Бердянский уезд, Мало-Токмакская волость., село Вербово / Вербовое / Вербове / Verbove
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Лукерья Петровна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Гисенко Христина Семеновна
Мать ребёнка: Лукерья Петровна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Харченко Феодосия Семеновна
Мать ребёнка: Лукерья Петровна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Рождение ребёнка
01.10.1876
Мать ребёнка: Пругло Мария Дмитриевна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Рождение ребёнка
31.12.1888
Дочь: Палий / Палько Мелания Семеновна
Мать ребёнка: Лукерья Петровна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Лукерья Петровна
Таврическая губерния, Бердянский уезд, Мало-Токмакская вол., село Вербово (далее Пологовский район Запорожской области)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пругло Мария Дмитриевна
Смерть
Неизвестно