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Вершинина Марья Федотова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вершинин Сергей Григорьев

Рождение ребёнка
1833

Сын: Вершинин Василий Сергеев

Отец ребёнка: Вершинин Сергей Григорьев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Вершинин Иван Сергеев

Отец ребёнка: Вершинин Сергей Григорьев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Вершинин Яков Сергеев

Отец ребёнка: Вершинин Сергей Григорьев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.05.1854

Дочь: (Вершинина) Федосья Сергеевна

Отец ребёнка: Вершинин Сергей Григорьев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.10.1855

Дочь: (Вершинина) Пелагея Сергеева

Отец ребёнка: Вершинин Сергей Григорьев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.11.1856

Дочь: (Вершинина) Матрона Сергеева

Отец ребёнка: Вершинин Сергей Григорьев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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