Вершинина Марья Федотова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Вершинин Сергей Григорьев
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Вершинин Сергей Григорьев
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Вершинин Сергей Григорьев
Рождение ребёнка
25.05.1854
Дочь: (Вершинина) Федосья Сергеевна
Отец ребёнка: Вершинин Сергей Григорьев
Рождение ребёнка
01.10.1855
Дочь: (Вершинина) Пелагея Сергеева
Отец ребёнка: Вершинин Сергей Григорьев
Рождение ребёнка
02.11.1856
Дочь: (Вершинина) Матрона Сергеева
Отец ребёнка: Вершинин Сергей Григорьев
Смерть
Неизвестно