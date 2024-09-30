Райккерус (Лангинен) Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1850
Рождение ребёнка
09.09.1854
Дочь: Лавонен (Райккерус) Анна-Мария Михайловна
Отец ребёнка: Райккерус Михаил Петрович
Рождение ребёнка
10.05.1861
Сын: Райккерус Петр Михайлович
Отец ребёнка: Райккерус Михаил Петрович
Рождение ребёнка
12.02.1864
Дочь: (Райккерус) Катарина Михайловна
Отец ребёнка: Райккерус Михаил Петрович
Рождение ребёнка
24.10.1867
Сын: Райккерус Иван Михайлович
Отец ребёнка: Райккерус Михаил Петрович
Смерть
Неизвестно