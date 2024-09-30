Райккерус (Лангинен) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Райккерус (Лангинен) Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1850

Муж: Райккерус Михаил Петрович

Рождение ребёнка
09.09.1854

Дочь: Лавонен (Райккерус) Анна-Мария Михайловна

Отец ребёнка: Райккерус Михаил Петрович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
10.05.1861

Сын: Райккерус Петр Михайлович

Отец ребёнка: Райккерус Михаил Петрович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
12.02.1864

Дочь: (Райккерус) Катарина Михайловна

Отец ребёнка: Райккерус Михаил Петрович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
24.10.1867

Сын: Райккерус Иван Михайлович

Отец ребёнка: Райккерус Михаил Петрович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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