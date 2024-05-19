Матрона Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
08.07.1810 ст.
Дочь: Алевтина Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
03.10.1812 ст.
Сын: Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
?.12.1813
Дочь: Ульяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Андреевич
Смерть
Неизвестно