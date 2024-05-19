Матрона Андреевна 1792 — найти родственников по фамилии на Familio
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Матрона Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1777 г.р.

Дети

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Андреевич

Рождение ребёнка
08.07.1810 ст.

Дочь: Алевтина Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Андреевич

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
03.10.1812 ст.

Сын: Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Андреевич

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
?.12.1813

Дочь: Ульяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Андреевич

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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