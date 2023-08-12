Гарин Игорь Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГарин Игорь Геннадьевич

Гарин Игорь Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гарина (Пошехонова) Ольга Вячеславовна

Рождение ребёнка
07.03.2012

Сын: Гарин Илья Игоревич

Мать ребёнка: Гарина (Пошехонова) Ольга Вячеславовна

Рождение ребёнка
20.07.2015

Сын: Гарин Алексей Игоревич

Мать ребёнка: Гарина (Пошехонова) Ольга Вячеславовна

Рождение ребёнка
27.05.2020

Сын: Гарин Денис Игоревич

Мать ребёнка: Гарина (Пошехонова) Ольга Вячеславовна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.