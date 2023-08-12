Гарин Игорь Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.03.2012
Сын: Гарин Илья Игоревич
Мать ребёнка: Гарина (Пошехонова) Ольга Вячеславовна
Рождение ребёнка
20.07.2015
Мать ребёнка: Гарина (Пошехонова) Ольга Вячеславовна
Рождение ребёнка
27.05.2020
Сын: Гарин Денис Игоревич
Мать ребёнка: Гарина (Пошехонова) Ольга Вячеславовна