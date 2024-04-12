Намятова (Сединкина) (Сединкина) Анна Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Намятова (Сединкина) (Сединкина) Анна Павлова

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Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: Сединкин Павел

Мать: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.12.1815

Дочь: Анастасия Евстафиева

Отец ребёнка: Намятов Евстафий Васильев

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.02.1817

Дочь: Агафия Евстафиева

Отец ребёнка: Намятов Евстафий Васильев

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.10.1819

Сын: Намятов Яков Евстафиев

Отец ребёнка: Намятов Евстафий Васильев

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.10.1829

Дочь: Таисия Евстафиева

Отец ребёнка: Намятов Евстафий Васильев

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Намятов Евстафий Васильев

Смерть
Неизвестно
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