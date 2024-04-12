Намятова (Сединкина) (Сединкина) Анна Павлова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: Сединкин Павел
Рождение ребёнка
28.12.1815
Дочь: Анастасия Евстафиева
Отец ребёнка: Намятов Евстафий Васильев
Рождение ребёнка
17.02.1817
Дочь: Агафия Евстафиева
Отец ребёнка: Намятов Евстафий Васильев
Рождение ребёнка
05.10.1819
Отец ребёнка: Намятов Евстафий Васильев
Рождение ребёнка
14.10.1829
Дочь: Таисия Евстафиева
Отец ребёнка: Намятов Евстафий Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно