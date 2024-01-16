Поздеева (Чупрова) Дочь Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоздеева (Чупрова) Дочь Никифоровна

Поздеева (Чупрова) Дочь Никифоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1954

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1954

Отец: Чупров Никифор Сергеевич

Мать: Носова (Носова) Клавдия

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1979

Дочь: Досталиева (Досталиева) Дочь

Отец ребёнка: Поздеев Михаил Арсентий

Рождение ребёнка
До 1992

Дочь: Алексеева (Поздеева) Дочь

Отец ребёнка: Поздеев Михаил Арсентий

Рождение ребёнка
До 1995

Дочь: Дуркина (Поздеева) Дочь Михайловна

Отец ребёнка: Поздеев Михаил Арсентий

Мы используем куки для улучшения работы сайта.