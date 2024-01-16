Поздеева (Чупрова) Дочь Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1954
Отец: Чупров Никифор Сергеевич
Мать: Носова (Носова) Клавдия
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1979
Дочь: Досталиева (Досталиева) Дочь
Отец ребёнка: Поздеев Михаил Арсентий
Рождение ребёнка
До 1992
Дочь: Алексеева (Поздеева) Дочь
Отец ребёнка: Поздеев Михаил Арсентий
Рождение ребёнка
До 1995
Дочь: Дуркина (Поздеева) Дочь Михайловна
Отец ребёнка: Поздеев Михаил Арсентий