Пройдаков Владимир Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1936
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1936
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернышова (Пройдакова) Лариса Владимировна
Мать ребёнка: Пройдакова (Дронникова) Мария
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пройдакова) Елена Владимировна
Мать ребёнка: Пройдакова (Дронникова) Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пройдакова) Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Пройдакова (Дронникова) Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно