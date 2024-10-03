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Пройдаков Владимир Дмитриевич

Место рождения

Супсех, город-курорт Анапа, Краснодарский край

Дата рождения

Около 1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1936

Отец: Пройдаков Дмитрий Дорофеевич

Мать: Пройдакова (Соболева) Елизавета Гурьевна

Супсех, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернышова (Пройдакова) Лариса Владимировна

Мать ребёнка: Пройдакова (Дронникова) Мария

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пройдакова) Елена Владимировна

Мать ребёнка: Пройдакова (Дронникова) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пройдакова) Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Пройдакова (Дронникова) Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пройдакова (Дронникова) Мария

Смерть
Неизвестно

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