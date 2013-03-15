Хаяркин Тимофей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хаяркин Тимофей Сергеевич

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Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

15.03.2013

Пол

Мужской

Добавил:

СХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.2013

Отец: Хаяркин Сергей Александрович

Мать: Ермолаева Наталья Ильинична

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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