Гультяева (Пузыня) Матрёна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гультяева (Пузыня) Матрёна Михайловна

Место рождения

Машово, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пузыня Михаил Иванович

Мать: Пузыня Дарья Силовна

Машово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гультяев Сергей Никитич

Рождение ребёнка
16.05.1889 ст.

Сын: Гультяев Фёдор Сергеевич

Отец ребёнка: Гультяев Сергей Никитич

Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.03.1891 ст.

Сын: Гультяев Никифор Сергеевич

Отец ребёнка: Гультяев Сергей Никитич

Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.10.1896 ст.

Сын: Гультяев Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Гультяев Сергей Никитич

Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.08.1901 ст.

Дочь: Гультяева Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Гультяев Сергей Никитич

Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.07.1903 ст.

Сын: Гультяев Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Гультяев Сергей Никитич

Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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