Гультяева (Пузыня) Матрёна Михайловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пузыня Михаил Иванович
Мать: Пузыня Дарья Силовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.05.1889 ст.
Отец ребёнка: Гультяев Сергей Никитич
Рождение ребёнка
09.03.1891 ст.
Сын: Гультяев Никифор Сергеевич
Отец ребёнка: Гультяев Сергей Никитич
Рождение ребёнка
28.10.1896 ст.
Сын: Гультяев Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Гультяев Сергей Никитич
Рождение ребёнка
25.08.1901 ст.
Дочь: Гультяева Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Гультяев Сергей Никитич
Рождение ребёнка
26.07.1903 ст.
Сын: Гультяев Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Гультяев Сергей Никитич
Смерть
Неизвестно