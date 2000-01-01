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Корсаков Семён Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1595

Дата смерти

Около 1660

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1595

Отец: Корсаков Дмитрий Фёдорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1632

Дочь: Римский-Корсаков Иван Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1636

Сын: Римский-Корсаков Григорий Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1640

Сын: Римский-Корсаков Фёдор Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1643

Сын: Римский-Корсаков Воин Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около 1660
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