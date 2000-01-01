Корсаков Семён Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1595
Дата смертиОколо 1660
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1595
Отец: Корсаков Дмитрий Фёдорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1632
Дочь: Римский-Корсаков Иван Семёнович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1636
Сын: Римский-Корсаков Григорий Семёнович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1640
Сын: Римский-Корсаков Фёдор Семёнович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1643
Сын: Римский-Корсаков Воин Семёнович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1660